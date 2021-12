La startup SENBIOAGRO s’attaque à la malnutrition infantile

Au Sénégal plusieurs études confirment toujours la précarité de la situation alimentaire et la dégradation de l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans.





Au Sénégal plusieurs céréales et légumineuses très riches du point de vue nutritionnel sont cultivées et non valorisées.





Ainsi pour contribuer à la valorisation de ces cultures et la promotion du consommé local et combattre la malnutrition infantile, une startup nommée SENBIOAGRO CORPORATION incubée par REACH FOR CHANGE et KOSMOS INNOVATION CENTER, a mis en place une farine infantile à forte valeur nutritionnelle à base des céréales locales fortifiée au moringa, s’inspirant de la recette des grands-mères d’où la marque « IGNAFAAN » qui signifie grand-mère en « Diola ».





Le produit s’adresse aussi aux femmes allaitantes.





Le produit est disponible en pharmacie sous un format de 700 grammes à un prix accessible à toutes les bourses.





« Nous misons ainsi sur la qualité de notre farine infantile, son accessibilité mais aussi sur l’emballage pour mieux valoriser nos produits et conserver sa valeur nutritionnelle. Avec ce projet, nous contribuons aussi à la création d’emploi, à l’augmentation de la capacité de production des producteurs et à la protection de l’environnement avec des emballages respectueux de l’environnement. »