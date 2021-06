La validité du passeport passe de 5 à 10 ans

Bonne nouvelle pour les détenteurs de passeport. Macky Sall a fait passer sa durée de validité de 5 à 10 ans, a révélé le secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr repris par L’Observateur.



À cette mesure, s’ajoutent l’augmentation des valises mobiles d’enrôlement et l’ouverture prochaine de nouveaux centres de production et de centres satellites dans nos missions diplomatiques et consulaires.