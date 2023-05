LA VILLE DE THIÈS RÉPOND AUX AGENTS RESTÉS QUATRE MOIS SANS SALAIRE «Il y a des non-dits face à ces grondes et grognes, vu le contexte politique actuel»

En réponse aux 61 techniciens de surface et autres de la mairie de la ville de Thiès, qui disent «souffrir» du fait d’être «restés plus de quatre mois sans salaire et sans contrat», l’institution municipale précise que «ces 61 agents en l'espèce sont maintenus dans le cadre du Fonds autonome d'entretien routier (FERA), un projet de l'État qui vient en appui aux collectivités territoriales».





Par conséquent, «leur prise en charge salariale est prévue dans ledit projet. Le renouvellement des conventions n'est pas un problème spécifique à la ville de Thiès, mais touche toutes les communes bénéficiaires du projet».





Le directeur de la communication de la ville de Thiès, Mouhamadou Ndiaye, rappelle que «c'est une situation qui n'est pas nouvelle, car dans le passé, ils ont connu sept mois d'arriérés de salaire et à l'époque, à la surprise générale, aucun mouvement d'humeur n'a été tenu».





Cela, soupçonne-t-il, «nous laisse croire qu'il y a des non-dits face à ces grondes et grognes, vu le contexte politique actuel».





Selon lui, «le doute s'installe sur la crédibilité même de certains porteurs de revendications tapis dans l'ombre». Aussi de signaler qu'«au moment de renouveler les contrats du FERA l'année dernière, l'édile de Thiès, Dr Babacar Diop, dans le cadre de sa politique sociale, avait décidé généreusement de les maintenir et de sécuriser leur emploi».





En tout état de cause, la ville de Thiès invite tout un chacun au «sens de la mesure et de la responsabilité».





Mouhamadou Ndiaye assure que la mairie «s'attelle de son mieux auprès de la direction du FERA pour une régularisation urgente de la situation» de ces travailleurs.





Pour rappel, après la fin de leur contrat avec le Fonds autonome d'entretien routier (FERA), le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, avait pris la décision de retenir 61 agents parmi les techniciens de surface et autres, pour qu'ils gèrent le service de nettoiement de la collectivité territoriale, le temps de signer les nouveaux contrats avec le FERA. Mais, dénoncent ces derniers, «cela fait maintenant plus de quatre mois (qu’ils sont) sans salaire et jusqu'à présent, rien, aucun contrat».





Les contestataires disent être allés jusqu'à «décréter une grève», à la suite de laquelle ils ont eu une rencontre avec le maire Babacar Diop, qui leur avait signifié que «c'était au FERA de (leur) payer», en promettant, toutefois, de faire de sorte pour qu'ils perçoivent ce qui leur revient de droit avant la fête de Korité.





Mais, déplorent-ils, «jusqu'au moment où nous parlons la situation reste inchangée».





Ces agents de la Mairie de Thiès disent avoir eu, par la suite, une réunion avec les représentants du FERA qui, de leur côté, ont balayé d'un revers de main les «contre-vérités» de Dr Babacar Diop pour clairement faire savoir que «ce n'était pas au FERA de payer, mais plutôt à la mairie».