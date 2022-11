[Vidéo] La voisine d'Abdoulaye Fofana Seck (RTS) lance un SOS : “18 ans qu’il me fait souffrir”

Voisine du Journaliste Abdoulaye Fofana Seck

Le torchon brûle entre Abdoulaye Fofana Seck et sa voisine . En effet, leur relation houleuse a été dévoilée au grand public dans une vidéo, diffusée sur Seneweb, où le journaliste tient des propos injurieux à l'endroit de la dame.

D'après les voisins, ce genre de scène n'est pas nouveau. Ainsi, pour connaître les tenants et les aboutissants de ce problème, Seneweb s'est rendu sur les lieux et il s'est avéré que le calvaire de la dame dure depuis 18 bonnes années.

La dame en question est une citoyenne sénégalaise et intellectuelle de haut niveau. Professeure de langue à la retraite, Fatima Sall a aménagé à Sacré Cœur 3 en 2004, quelque temps avant la venue du couple Seck. Au début tout allait bien, nous renseigne t-on et d'après la plaignante, ce temps de paix n'aura duré que deux ans.

L'origine de ce conflit n'est pas selon la professeure, "l'emplacement des voitures car dans le quartier les voitures sont rangées d'un côté pour permettre aux autres véhicules de passer, mais l'audace et le je-m'en-foutisme de Abdoulaye Fofana et de sa femme qui occupent injustement la devanture de la maison de (la retraitée) qui n'a même plus d'espace pour sortir de chez elle. Ils occupent l'entrée avec trois voitures et même ceux qui rendent visite à la dame n'ont pas où garer", témoigne la dame corroborée par des voisins.