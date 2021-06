La vraie histoire de la femme kidnappée pendant 8 ans

Aïda Mbène Dieng. Tel est le nom de la femme kidnappée pendant 8 ans et retrouvée, ce samedi, par la gendarmerie de Ouakam.



D'après L'Observateur, elle a été séquestrée dans une baraque par un A. Camara. Ce dernier, recycleur de son état, disait être son mari.



Âgée de 45 ans et originaire de Sagatta (région de Louga), Aïda Mbène était sujette à des fugues liées à ses récurrentes maux de tête.



À en croire le journal, elle mangeait, dormait et effectuait tous ses besoins naturelles sur place.