Lac Rose : Les camions de vidange, le liquide suspect et la peur des riverains...

Les photos ont fait le retour des réseaux sociaux et suscité l’ire des militants pour la protection de l'environnement et les amoureux du Lac Rose. Des camions de vidange ont été aperçus en train de verser des eaux usées dans le lac. Quelle est la nature des eaux usées, leur origine ? Quel impact ces eaux peuvent avoir sur le lac ? Autant de questions soulevées à la vue de ces photos. Seneweb a cherché à en savoir plus et a pu joindre le responsable.





L’alerte a été donnée par le président de l'association "Aar Lac Rose”, Ibrahima Mbaye : « Avant-hier j’ai aperçu des camions de vidange verser des eaux dans le lac. C’est pourquoi j’ai tenu à alerter les autorités sur les dangers d’un tel acte ». Les inquiétudes de Ibrahima se situent surtout sur la nature et l’origine de ce liquide. « Le responsable nous a expliqué qu’il s’agit d’eaux pluviales. Mais nous savons tous que les populations profitent de la pluie pour vider leur fosse. En plus de cela, la présence de camions de vidange donne une mauvaise image d’autant plus que le lac est une zone touristique en plus d’être un patrimoine protégé », explique monsieur Mbaye.





De son côté, Daba Ndoye, riveraine, s’inquiète par rapport à un probable débordement des eaux. « La plupart des quartiers environnant canalisent leurs eaux de pluie vers le lac. Aujourd’hui la plupart des voies menant vers le lac sont envahies par les eaux. Nous avons vraiment peur que nos maisons soient à leur tour envahies » s’alarme Daba Ndoye. Expliquant ce phénomène, Ibrahima Mbaye pointe du doigt les habitations aux alentours du lac. « Les eaux venant des autres quartiers avaient une voix naturelle pour rejoindre le lac. Mais aujourd’hui, les voies naturelles sont obstruées par des constructions qui ne tiennent pas en compte les plans de ruissellement. C’est la nature qui reprend ses droits tout simplement. »





Principal responsable de l’incident, Moussa Dieng, responsable politique et conseiller à la mairie, évoque une erreur de communication. « Il s’agit d’un malentendu. Je n’ai jamais demandé aux conducteurs de déverser dans le lac », explique-t-il. Ce dernier renseigne qu’en voulant aider des quartiers envahis par les eaux de pluies dans la commune, il a donné rendez-vous aux conducteurs aux abords du lac afin de les payer. « Ces derniers ont compris de travers en pensant qu’ils devaient verser les eaux dans le lac » renchérit-il.