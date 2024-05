Lacets mal noués, costumes trop grands… : La Fashion Police épingle le look du chef de l’État

Le président Bassirou Diomaye Faye a été, le dimanche 12 mai, au Dakar Arena de Diamniadio, avec son homologue rwandais Paul Kagame. En mode supporter du match de basket opposant l’AS Douanes et l’APR du Rwanda, le chef de l'État sénégalais, comme à ses habitudes, avait arboré un costume africain qui, selon la police de la mode (Fashion Police), n’est pas adapté.















Quelques détails ont été soulevés par un styliste qui n’approuve pas du tout « le look hagard » du chef de l’État. Entre lacets mal faits, tenue inadaptée à sa morphologie, découvrez l’appréciation de ce styliste qui a été très observateur quant au look et à la posture du président Faye.