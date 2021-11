Lagnar : Ivre, un cultivateur lacère son collègue et fait faux bond aux gendarmes de Diourbel

Le pire a été évité de justesse à Lagnar où un cultivateur a lacéré son collègue pour une banale affaire. Ivre comme un polonais, C.Ndiaye marchait en trébuchant au niveau de l'arrêt (des véhicules) de ce village situé à une dizaine de kilomètres de Diourbel. Et son collègue C.Guèye lui a demandé pourquoi il était dans cet état. Non content de cette question, le cultivateur en état d’ébriété a lacéré la joue gauche de son interlocuteur, à l'aide d'un tesson de bouteille.



Après les premiers soins, la victime a déposé une plainte contre le mis en cause au niveau du tribunal de grande instance de Diourbel. Le dossier a été confié à la brigade gendarmerie de cette localité pour les besoins de l'enquête.



Convoqué à trois reprises, le cultivateur incriminé dans cette affaire a refusé de déférer d'après nos sources proches du parquet. Ainsi, les hommes du commandant B.M Diallo ont effectué une descente à Lagnar et ils ont surpris C.Ndiaye et 03 autres individus dans une case. Ces derniers étaient en train de fumer tranquillement de l'herbe qui tue.



Arrêté, tout ce beau monde a été embarqué à bord du panier à salade avant d’être placé en garde à vue à la Brigade gendarmerie de Diourbel pour détention et usage de chanvre indien. Et C.Ndiaye est visé également pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une Itt de 10 jours. Aux dernières nouvelles, les personnes interpellées ont été déférées au parquet de Diourbel.