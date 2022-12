Lancement de deux axes routiers pour désenclaver Podor, Ndioum et Linguère sur un linéaire de 200 km

C’est un ouf de soulagement que les populations de Podor, Ndioum et Linguère vont certainement pousser.





En effet, le Programme spécial de désenclavement (PSD) a officiellement lancé hier lundi à Podor les travaux de construction de deux axes routiers pour désenclaver les départements de Podor, Ndioum et Linguère.





Il s’agit des routes Bokké Dialloubé- Karawoyndou Ndiyene- Loumbel Lana (110 km) et la route Ndioum -Bombode –Labagar(90 km) pour 200 km.





Le ministre de l’Agriculture Aly Ngouille Ndiaye qui a présidé la cérémonie en l’absence de son collègue des infrastructures Mansour Faye empêché, s’est félicité de ces infrastructures qui selon lui, vont désenclaver les zones et les localités traversées par ces routes.





Il a par ailleurs rappelé les ambitions du chef de l’Etat Macky Sall de faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens dans les zones longtemps enclavées. Le Programme Spécial de Désenclavement veut créer à travers ces cinq axes routiers une connexion entre les zones de production et les marchés, faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens.





D’après le ministre de l’agriculture Aly Ngouille Ndiaye, ces routes vont sans aucun doute permettre l’exploitation des potentialités de la zone, ce qui pourrait déboucher sur une autosuffisance alimentaire.

Les producteurs de produits maraîchers n’auront plus besoin de faire le tour jusqu’à Saint-Louis pour rallier le centre du Pays.





Sous la supervision d’Ageroute, ce projet va engager 60 entreprises, 300 sous-traitants et générer 50 000 emplois. Pour un coût de 400 milliards de FCfa avec le concours de la Grande Bretagne à travers UKEF et MUFG Bank. 2700 km de route seront ainsi réalisés, 150 km de voirie urbaine dans les grandes villes, 300 km de mise à niveau du réseau routier structurant et des ouvrages d’art.