Lancement des travaux de l'Aérodrome de Kaolack pour 2,5 milliards Cfa

(Kaolack) - Le colonel Ousmane Aly Kane, commandant de la zone militaire N°3 à procédé, ce lundi, au lancement des travaux de réfection de l'aérodrome de Kaolack situé dans la commune de Kahone et confiés à l'armée par le président de la République.





Les travaux conduits par l'entreprise Eiffage porteront sur l'agrandissement de la piste dont la longueur passera de 1 600 m à 2 000 m et la largeur, de 15 m à 30 m, avec la construction d'un mur de clôture d'une longueur de 5 km, pour un montant de 2 milliards 500 millions de Francs CFA pour le financement.





Selon le colonel et commandant la zone militaire N°3 qui couvre les régions administratives de Kaolack, Fatick et Kaffrine, « l'agrandissement de la piste de l'aérodrome de Kaolack va contribuer à rendre plus accessible la zone centre qui est un des passages obligés de notre pays et de la sous-région et permettra à ceux qui veulent effectuer des voyages de le faire dans les délais raisonnables ».





Les travaux sont prévus pour une durée de six (06) mois. L'aérodrome de Kaolack pourra accueillir le double aéronef (civil et militaire) courant, en particulier de type ATR (avion de transport régional).