LANCEMENT DU CERCLE D’AFFAIRES QUÉBEC-CANADA-SÉNÉGAL (SE BEC CAN)

C’est le 24 janvier que s’est déroulée à Dakar la cérémonie de lancement officiel des activités du Cercle d’affaires SE BEC CAN. Cet important évènement parrainé par la chambre de commerce de Montréal a eu lieu sous la présence effective de mesdames Oulimata Sarr ministre de l’Économie, de la Coopération et du Plan du Sénégal, Martine Biron, ministre des relations internationales et de la francophonie du Québec et de Son Excellence, Madame Marie Geneviève Mounier, Ambassadrice du Canada au Sénégal. SE-BEC-CAN. Comme l’indique son sigle le cercle d’affaires SE BEC CAN se veut le point d’ancrage des relations d’affaires entre gens d’affaires entrepreneurs et investisseurs du Canada du Québec et du Sénégal.