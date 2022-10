Lancement officiel de Baic Sénégal

Fondé en 1958, BAIC est l’un des pionniers dans l’histoire de l’automobile chinoise.





À ce jour, le groupe a fabriqué et vendu au total plus de 30 millions de véhicules.





Présent à l’heure actuelle dans 50 pays et sur 4 continents, il bénéficie d’une longue tradition d’alliance et de collaboration industrielle avec des géants tels que Hyundai, Mercedes Benz et SAAB.





BAIC est également l'un des principaux groupes automobiles sur le marché de véhicules à énergie nouvelle, avec la gamme de produits la plus complète, une excellente chaîne industrielle et une large gamme de véhicules commerciaux.





Il cumule un chiffre d’affaires de 50, 566 milliards de dollars, et occupe la 124 e place du Fortune Global 500.





L’objectif de Caetano Sénégal est de faire connaitre cette marque sur l’ensemble du territoire et développer ainsi ses ventes sur chaque modèle disponible (BAIC X7, BAIC X55 et BAIC X35).