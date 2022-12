Lancement Officiel de l’Application Touba Ca Kanam

Dans le cadre de ses activités de massification des Barkélous pour les travaux de la ville sainte de Touba, l’association Touba Ca Kanam vient de franchir une nouvelle étape de sa mission en réalisant sa propre application de collecte des contributions, dénommée Touba Ca Kanam.





Depuis sa création, l’association Touba Ca Kanam, a en effet concentré ses efforts sur le perfectionnement de son système de collecte des contributions à travers plusieurs actions de massification pour la bonne exécution des travaux pour la ville sainte de Touba.





Il s’agit entre autres :

De la création de cartes membre ;





De la création de tickets Barkélou ;





De la création de caisses de collecte au Sénégal et à l’étranger ;





De l’organisation d’appel à contribution ;





De la collecte de fonds à travers les sociétés bancaires et de transfert d’argent ;





Etc.





Aujourd’hui Touba Ca Kanam, passe une nouvelle étape dans sa dynamique de mobilisation des mourides autour des projets et travaux à réaliser pour la ville sainte de Touba.





Grâce à une bonne collaboration avec l’organisation Mourid Professionals qui est une plateforme d’identification et de mobilisation des ingénieurs et experts Mourides de différentes spécialités, Touba Ca Kanam dispose maintenant de sa propre application essentiellement dédiée à la collecte et à la massification des contributions.





Disponible sur App Store et Google play, l’application Touba Ca Kanam devient aujourd’hui un outil personnel de chaque mouride engagé.





Pour participer aux travaux de développement de Touba à travers l’application Touba Ca Kanam, un dispositif exceptionnel a été déployé afin de donner aux utilisateurs, la possibilité :

• D’ouvrir un compte personnel





• D’entrer en contact direct avec Touba Ca Kanam





• D’effectuer régulièrement les versements de barkelou





• De faire le suivi de tous les versements effectués





• De suivre toute l’actualité autour des travaux de Touba Ca Kanam





Ainsi l’objectif principal à travers l’application Touba Ca Kanam, est de massifier plus de 2 Millions de téléchargement avec une collecte de plus de 2 milliards par mois.





Pour ce faire un dispositif de communication exceptionnel a été déployé au Sénégal et dans la diaspora pour faciliter l’utilisation de l’application.





Lien de téléchargement de l’application





Play store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuubaCaKanam