Lancement première phase d’appui : 5 milliards CFA distribués à 30 000 artisans

30 000 artisans sur les 160 000 impactés par la Covid-19, ont reçu, chacun, une aide financière de 150 000 francs CFA ce matin dans le cadre du lancement de la première phase de l’aide accordée au secteur, à travers le fonds Force Covid-19.Ainsi, 5 milliards de francs CFA sur les 25 milliards prévus, ont été distribués aux acteurs. Ces derniers qui se réjouissent de cet élan de l’Etat du Sénégal, demandent plus d’investissements pour booster davantage leur secteur.Le ministre de l’Artisanat et de la transformation du secteur informel, Pape Amadou Ndiaye qui a présidé la rencontre, a insisté sur la nécessité de respecter les gestes barrières en ces temps de pandémie et invite les acteurs à s’adapter.