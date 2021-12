«Affectations-sanctions»: Birahim Seck avertit l’Etat sur le cas Téliko-Guy Marius-Abdoulaye Dieng

Le coordonnateur du Forum civil prévient l’Etat sur les «affections-sanctions». En effet, le Secrétaire général du syndicat des travailleurs des pêches et de l'aquaculture du Sénégal Abdoulaye Roger Dieng est affecté à Saraya, (ministère de la Pêche), le juge Souleymane Teliko excerce maintenant à Tambacounda suite à une décision prise par le ministère de la Justice. Aujourd’hui, l’activiste Guy Marius Sagna, par ailleurs secrétaire administratif du mouvement Frapp est affecté à Kédougou par le ministère de la Santé.





«Même s'il ne l'assume pas, le Gouvernement semble considérer certaines affectations dans les régions périphériques comme des sanctions alors que les enjeux de gouvernance (exploitation sauvage des RN, sécurité, iniquité territoriale, inégalités, pauvreté etc.) sont réels aussi dans les zones (trans) frontalières», a indiqué Birahim Seck, ce samedi 11 décembre.





Sur ce, il fait remarquer qu’on est plus dans les années 60 et 70 et la communication est extraordinairement facile aujourd'hui à l'ère du numérique.