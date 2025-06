«Ama Baldé en France» : «On soupçonne qu’il a fait un…»

Dans une vidéo postée fin mai-début juin, depuis la France, affirme-t-on, Ama Baldé fait un coucou aux habitants de son fief : «Mes salutations aux Pikinois». À ce moment-là, il était déjà recherché par la police de Pikine, qui a alerté la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF) pour une surveillance des entrées et sorties aériennes, maritimes et terrestres du territoire national. D’où la question : comment le fils de Falaye Baldé a-t-il pu quitter le pays malgré la rapidité de l’avis de recherche des enquêteurs chargés de l’affaire le concernant ?





«On soupçonne qu’il a fait un détour soit en Gambie soit en Guinée Bissau pour embarquer», tente une «source judiciaire» interrogé par L’Observateur. Qui informe que les forces de défense et de sécurité ont reçu consigne d’arrêter le lutteur dès qu’elles l’auront en visuel.





Ama Baldé est recherché en même temps que son frère Pathé et leur neveu, «Julo». Les deux premiers sont accusés d’avoir entravé l’arrestation du troisième.





C’était le dimanche 25 mai. Des policiers se présentent à la maison familiale du lutteur, à Pikine Dagoudane. Objectif : remettre une convocation à Julo, qui serait impliqué dans une affaire de vol de moto et de chaîne en or. Arrivés sur place, les agents tombent sur le suspect confortablement installé dans le salon en train de griller un joint de chanvre indien, selon les premiers éléments de l’enquête.





Décidés à coincer le jeune homme, les policiers se heurtent à l’opposition de Ama Baldé qui, dit-on, aurait blessé l’un d’entre eux et brandi un gourdin pour menacer quiconque tenterait une nouvelle fois de venir chercher son neveu.