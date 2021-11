«Brûler vif toutes les familles Dias…» : Khalifa Sall répond à Gaston Mbengue

Khalifa Sall vient de s’exprimer sur les propos tenus par Gaston Mbengue, lors d’une émission sur Walfadjri.





«Ce qui fait une nation, c’est son unité et sa volonté de vivre en commun. Dans une telle communauté, chaque citoyen, quelle que soit son appartenance sociale, ethnique, religieuse, jouit de tous les droits civiques et politiques. Je condamne fermement les propos, d’une violence inouïe, tenus à l’endroit de Barthelemy Dias l'Officiel et qui doivent être sanctionnés», argue Khalifa Sall.





Pour rappel, Gaston Mbengue a dit que «brûler vif toutes les familles Dias n’a aucun impact sur la cohésion sociale du Sénégal. C’est une famille minoritaire qui ne fait même pas plus de 100 mille personnes».





Des propos face auxquels Khalifa Sall rappelle que «l’existence des voisins est la seule défense des nations contre une perpétuelle guerre civile. Ces propos de Paul Valéry nous appellent à plus de responsabilité et de respect des principes et valeurs de la République».