« C’est faux, le Procureur n’a jamais demandé à ce que Cheikh Amar soit inculpé« . Un démenti du service de communication de l’homme d’affaires parvenu à Senego.



Placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction suite aux différents qui l’oppose à Cheikh Amar, Samuel Sarr fait encore parler de lui, dans l’affaire l’opposant à l’homme d’affaires.



Surprise…



Cette fois-ci, c’est Cheikh Amar qui a réagi en faisant part de sa « surprise de voir que Samuel Sarr fait du dilatoire au lieu de restituer les 2 milliards que Cheikh Amar lui a remis pour le compte de Me Abdoulaye Wade. Samuel Sarr a laissé une décharge qu’il a signée« .



Sous contrôle judiciaire…



Les services de l’homme d’affaires de rappeler que « Cheikh Amar avait déposé une plainte contre Samuel Sarr, l’accusant d’avoir détourné les deux milliards qu’il lui avait remis en 2014, prétextant une aide financière pour le Président Wade. Cette plainte avait même valu à l’ancien ministre de l’Energie une inculpation pour abus de confiance. Il a été, par la suite placé sous contrôle judiciaire« .



« Archi faux »…



« Si Samuel Sarr dit que cet argent constitue une traite d’une dette de sept milliards contractée auprès de Wade, ce sont des contre-vérités. Et Me Wade a déclaré n’avoir jamais mandaté Samuel Sarr pour recouvrer une prétendue dette qui n’existe pas. Et que s’il y a une personne qui doit de l’argent, c’est bien Samuel Sarr. Et qu’il a intérêt à s’exécuter. Et dire que le procureur a demandé au juge d’inculper Cheikh Amar, c’est archi faux« , ont-ils conclu.