«Casse du siècle» : la magistrate retraitée, les 46 millions F CFA, l'or et les diamants

Attraire à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, F. B. Ndao est poursuivie pour abus de confiance. Selon L’Observateur, qui a assisté à l’audience, le préjudice est énorme.



La plaignante, F. Ka, magistrate à la retraite âgée de 65 ans, a soutenu avoir remis, au moment de se rendre au Canada en 2017, à la fille de sa défunte amie, qu’elle considérait comme sa propre fille, ses biens : des bijoux en or et en diamant et la somme de 70 mille euros (près de 46 millions de francs CFA).



Le tout estimé à 200 millions, rapporte le quotidien d’information. L’ancienne présidente du Tribunal de grande instance de Dakar avait demandé à « sa fille » de lui garder ses objets de valeur et les numéraires dans son coffre à la CBAO, rembobine celui-ci:



Elle réclame ses biens à la décoratrice, 6 ans plus tard : En avril 2023. Sauf que soutient la source cette dernière « ne répondait ni à ses messages ni à ses appels ».



Arrêtée suite à la plainte de F. Ka, F. B. Ndao confirme la remise mais conteste le contenu. « Je ne savais pas qu’il s’agissait de de bijoux en or et en diamant. Elle les avait mis dans des sacs et un seau scotchés. Je n’ai jamais vérifié pour savoir le contenu », tente de nier la prévenue, reprise par le journal.



Cependant, affirme celui-ci, la quadragénaire a déclaré avoir perdu les biens, lors de son dernier déménagement en 2018. La décoratrice a aussi avoué qu’elle ne les avait jamais déposé à la banque.



Délibéré, le 27 mai prochain.