«Confidentiel Afrique» désigne Yérim Sow «Homme de l’année»

L’homme d’affaires de 54 ans est pour le journal panafricain la personnalité de l’année 2021. Voici dix choses à savoir sur le patron du groupe Teyliom.



Le Confidentiel Afrique a désigné Yérim Sow «Homme de l’année 2021». Le journal panafricain a porté son choix sur le PDG du groupe Teyliom parmi «une cinquantaine de leaders influenceurs». Soulignant dans l’article qu’il lui a consacré pour l’occasion que ce «statut tant convoité» n’est pas usurpé. Le Confidentiel Afrique rappelle : «Il est certes ‘Fils de’. Mais ce fils d’Aliou Sadio Ardo Sow, fondateur de la légendaire Compagnie Sahélienne d’Entreprises, (Cse), s’est frayé son propre chemin, ayant très tôt compris ce dicton espagnol : le chemin se trace en marchant. Sa fortune immense a été bâtie loin des affaires du pater.»



Fondé en 2001, le groupe Teyliom évolue dans les secteurs de l’immobilier, de l’hôtellerie, de la finance, de l’industrie, de l’énergie, de la logistique et des télécommunications. Son fondateur fixe sa stratégie sur trois piliers. 1. Approche géographique : «L’accent est mis sur les régions d’Afrique occidentale et d’Afrique centrale». 2. Les investissements à long terme : «Acquérir une expertise à valeur ajoutée dans chaque activité». 3. Partenariat : «Through (à travers) des collaborations stratégiques dans des secteurs clés».



Pour atteindre ses objectifs, Yérim Sow a pris le pari «de placer les personnes au cœur de son modèle organisationnel». «Ce principe met l’accent sur la performance commerciale avec la qualité de service due à nos partenaires et clients, et de favoriser la pleine réalisation des personnes dans leur rôle au sein de l’entreprise», détaille-t-il sur le site de Teyliom.





Cet homme d’affaire de 54 ans ne s’est pas réalisé en un jour. Il n’a pas trouvé son chemin dès sa première tentative de s’éloigner du douillet cocon paternel. Son parcours est certes une belle success story, mais il est fait de hauts et de bas. Voici dix choses qui racontent Yérim Sow.