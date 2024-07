« Dakar Innovation Days » : Rendez-vous le 5, 6 et 7 juillet

Les « Dakar Innovation Days » sont une initiative de la Ville de Dakar visant à encourager la créativité et l'innovation. Cet événement, qui se déroulera les 5, 6 et 7 Juillet prochains à l'hôtel de Ville de Dakar, constitue une opportunité unique de proposer des solutions concrètes et viables aux problèmes identifiés, tout en favorisant l'échange et la collaboration entre les participants. Les débats tourneront autour du thème « Digitalisation des services de la ville : La digitalisation des services municipaux est un enjeu majeur pour la Ville de Dakar ».



Les participants sont invités à proposer des solutions pour gérer efficacement les activités de la municipalité, tout en facilitant l'interaction avec les citoyens.



Open innovation : Encourager la participation de tous les acteurs de l'écosystème dans le processus de création de solutions innovantes répondant aux besoins de la communauté.



S’intéresser aux tendances de solutions nouvelles offertes par les technologies : Smart City, E-gaming, Internet des Objets, Metaverse, Blockchain, Intelligence Artificielle, etc.



E-santé : Développer des solutions innovantes pour améliorer l'accès aux soins de santé et la qualité des services médicaux, notamment à travers des plateformes de télémédecine et des systèmes de gestion de dossiers médicaux électroniques.



Mobilité urbaine : Améliorer la mobilité des personnes et des biens dans les villes grâce à des technologies telles que le transport intelligent et les services de covoiturage.



Aménagement urbain : Développer des solutions innovantes pour améliorer la qualité de vie des habitants des villes, notamment par le biais de projets de développement durable et de gestion efficace des ressources. Aller vers Dakar Ville Intelligente.



E-learning : Encourager l'acquisition de nouvelles connaissances aux habitants de la ville de Dakar à travers des méthodes de formation en ligne.



La date limite de soumission des projets est le 03 Juillet 2024.