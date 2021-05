« Dans certains tribunaux, 70% des conflits sont d’origine foncière » (IPAR)

Les conflits fonciers dans les tribunaux

Les problèmes fonciers au Sénégal prennent de plus en plus de l’ampleur et dans plusieurs zones du pays.

Cette problématique a été débattue durant le forum national sur le foncier qui se tient les 18 et 19 mai, informe Sud Quotidien dans sa livraison du jour.





Et selon le Directeur exécutif d’Initiative Prospective Agricole Rurale, « dans certains tribunaux, 70% des conflits sont d’origine foncière ».