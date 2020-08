« Démarrage du Ter à la fin de l'année » : Les assurances du patron d'Engie

Le Train Express régional (Ter) de Dakar va-t-il enfin rouler sur les rails comme attendu par les Sénégalais depuis le lancement des travaux ? Le projet qui a suscité beaucoup de polémique du fait du coût jugé exorbitant, pourrait bien se matérialiser d’ici la fin de l'année, à en croire Pierre Hardouin, directeur général d’Engie,.







« Nous avons fait le point avec le président de la République sur l'avancement du projet du Ter de Dakar qui, globalement, avance très bien. Les équipes de Thalès et d'Engie, en accord avec l’Apix et Systra, sont totalement mobilisées pour que l’objectif ambitieux de mise en service soit atteint d’ici la fin de l'année, annonce-t-il. Engie et Thalès ont en charge, depuis trois ans, le groupement M2 qui a l’électrification et les systèmes de signalisation du Ter », confie le directeur général d’Engie Axima, repris par le quotidien national Le Soleil.





Le journal relaie également les assurances de Systra, l’assistant en maîtrise d’ouvrage de l’Apix. Arnaud Valranges, se dit « confiant quant au respect de la date de mise en service du Ter, compte tenu des avancées significatives des œuvres techniques ».