«Des nervis pour Amadou Sall» : le lutteur Zarco dit ses quatre vérités

«C’est un manque de respect envers Grand-Yoff de dire que Zarco a été chargé par Amadou Sall de lui recruter des nervis. Pire, un journal a publié que Zarco avait reconnu les faits. Ce qui est totalement faux. Ce sont des mensonges.»



C’est le coup de gueule lancé par le lutteur en réaction à une rumeur qui fait le tour de la toile. S’il revendique son amitié avec le fils du Président Macky Sall, Zarco écarte toute idée de lui servir de bras séculier pour des combats politiques. «Que celui qui a des preuves de cette collaboration avec Amadou Sall et moi, les montrent», tonne en conférence de presse le lutteur de Grand-Yoff, repris par Record.



Il poursuit : «J’étais en Europe et je pouvais choisir la voie facile pour me faire de l’argent, mais je ne l’ai pas fait. J’ai choisi de gagner ma vie comme ma religion me le suggère. Et je ne recruterai jamais de nervis pour une personne. Je ne suis pas avec Macky Sall, je ne suis pas avec Ousmane Sonko. Ce qu’ils font ne me regarde pas.»