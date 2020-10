« Énergie OMVG»: Les travaux exécutés à hauteur de 95% au Sénégal

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Énergie OMVG » l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG) a organisé une visite de presse. Ce, pour faire l’état des lieux sur les chantiers de construction de postes de transformation énergétiques partagées entre le Sénégal, la Gambie, les Républiques sœurs de la Guinée la Guinée Bissau et la Gambie. Au Sénégal, renseigne le SG de l’OMVG, Ababcar Ndao, le taux de réalisation tourne autour de 95%.





Pour cette deuxième édition des visites de chantiers l’équipe du de l’OMVG a démarré à Kaolack pour visiter le poste et le site de stockage situés dans la région.





Accompagné du gouverneur de la région, le secrétaire général de l’OMVG a magnifié l’état d’avancement du projet.





« Nous sommes ici sur un projet de transport. Vous savez, un projet d’énergie, c’est deux choses. Il faut avoir de la production qui sont des centrales de production. Mais ce dont on est en train de parler ici, c’est le transport, c’est à dire le réseau interconnecté qui est de 1700 kilomètres sur l’ensemble des quatre pays dont 700 kilomètres sont au Sénégal. Au Sénégal nous avons le Poste de Kaolack, Tambacounda, Kédougou et Tanaff. Avec les reliquats que nous avons, nous sommes en train de votre si on pourra construire un autre poste à Koungheul », explique Ababacar Ndao.





Il ajoute également que ces centrales vont aider la SENELEC sur la flexibilité de son réseau. « Ça peut permettre à la SENELEC de déclasser les zones de production isolées. Parmi les quatre pays, le Sénégal a le taux d’exécution le plus avancé. Au Sénégal, nous avons presque terminé. Alors il faut d’abord utiliser le réseau qui existe. Nous sommes en discussion avec la SENELEC que nous comptons confier la gestion et l’exploitation suivant un protocole d’accord en attendant d’avoir notre société de patrimoine. »





«Nous pensons qu’avec la SENELEC nous pouvons avoir une collaboration de 6 mois à 1 an, le temps qu’on termine le réseau dans les 6 pays. Actuellement, au Sénégal, le taux de réalisation tourne autour de 99% », indique le SG de l’OMVS.









Pour les indemnisations en ce qui concerne le Sénégal, M. Ndao assure que les paiements sont presque effectifs. Selon lui, 800 millions FCFA ont été débloqué pour indemniser l’es impactés. Il ajoute qu’à Kaolack 95% des impactés ont été indemnisés pour un montant de 340 millions FCFA.





Toujours pour les indemnisations il ajoute que , 13 structures à usage d’habitation ont été impactées . Et ces derniers sont réparties entre Kaffrine, Koungheul, Tambacounda, Koumpentoum. Ces structures ont été selon le document rendu par l’OMVG indemnisées et reconstruites par des t’achetons choisis par les propriétaires. Et le budget total des compensations des pertes de structures à usage d’habitation s’élève à 92 649 290 FCFA.