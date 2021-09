« Être les premiers à être reçus à Touba ou Tivaouane, c'est la nouvelle trouvaille de nos politiques », dixit Imam Kanté

Etre 1er à être reçu par le khalife

Imam Kanté n’est pas du tout content de l’attitude de nos hommes politiques qui, à la veille d’un évènement religieux se vantent d’être les premiers à être reçus par nos chefs religieux.





Dans un post sur Facebook, l’imam de la mosquée de Point-E souligne qu’ « être les premiers à être reçus à Touba ou Tivaouane, c'est la nouvelle trouvaille de nos politiques ! ».





De l’avis de ce dernier, « quand on s'engage en politique, le plus important à mon sens, c'est d'expliquer aux Califes généraux ce que vous voulez faire du Sénégal en toute sincérité et transparence et de recueillir humblement leurs conseils. Le reste, c'est peut-être de la politique mais alors de la petite », peste-t-il.