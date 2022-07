«Force spéciale» : des nouvelles de François Mancabou

Du nouveau dans le dossier François Mancabou, le seul membre supposé de la «Force spéciale» à n’avoir pas été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Blessé lors de sa garde à vue, il est hospitalisé dans une structure de santé. Il a vu son médecin hier, mardi.



Les Echos, qui donne l’information ce jeudi, précise que ce dernier a pu consulter François Mancabou. Mais, souligne le journal, c’était sous la surveillance de la police.



Il s’agit d’une petite victoire pour la famille du mis en cause. Depuis l’hospitalisation de François Mancabou, elle demande qu’il soit consulté par un médecin de son choix et que son dossier médical soit communiqué à ce dernier.



Si la première requête a été satisfaite, la deuxième reste en suspens. Ce qu’est inadmissible pour l’avocat de François Mancabou, Me Amadou Diallo.



La robe noire a d’ailleurs pointé la situation en adressant une correspondance au juge du deuxième cabinet, qui instruit l’affaire de la «Force spéciale», avec ampliation du procureur de la République.