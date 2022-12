[Retro 2022] «Force spéciale» : “conspiration”, arrestations et évasion…

«Force spéciale» : “conspiration”, arrestations et évasion…

Le dossier des 11 personnes accusées de vouloir semer le chaos au Sénégal a aussi rythmé l’année 2022. Les inculpés ont été arrêtés le 17 juin, date de la manifestation interdite de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) contre l’invalidation de la liste nationale titulaire aux élections législatives. De cette procédure, François Mancabou est décédé au cours de sa garde-à-vue et Pape Mamadou Seck s’est évadé avant d’être arrêté à Touba. L’affaire est toujours en instruction.





En 2022, l’on retiendra, entre autres, l’affaire dite «Force spéciale». Le 18 juin, l’opinion publique venait d’en être informée par les enquêteurs de la Sûreté urbaine. Pape Ousmane Seck, Bouna Ba, Madické Diop, Abdoul Aziz Niang, François Mancabou, Babacar Ndao, Abdoulaye Ndiaye, Assane Dramé, Mor Guèye, Ibrahima Diédhiou et Abdoul Aziz Niang «avaient l’intention de semer le trouble à l’ordre public le 17 juin dernier, jour de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi (YAW) contre l’invalidation de la liste nationale titulaire aux Législatives». Mieux, il est mentionné dans le procès-verbal d’enquête que les mis en cause ont déclaré que «dans la nuit du 16 au 17 juin 2022, aux environs de 2h, ils ont attaqué un poste électrique de la Société nationale d’électricité (SENELEC) situé à la sortie 10 de l’Autoroute à péage».





Déféré, le groupe avait l’objet de trois retours de Parquet avant que 10 d’entre eux ne soient détenus en prison pour complot contre l’autorité de l’État, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en vue d’organiser des bandes en leur fournissant des armes et munitions, dans le but de s’attaquer à la force publique, détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de compromettre la sécurité publique et détention illégale d’armes à feu. Sauf François Mancabou, un ancien militaire et garde du corps de l'ancien ministre Cheikh Tidiane Gadio. Il a été la seule personne à n’avoir pas été inculpé et placé sous mandat de dépôt dans ce dossier. Il est décédé le mercredi 13 juillet à l’hôpital Principal de Dakar. Selon le Procureur de la République, Hamady Diouf, le défunt avait cogné les grilles et les murs de sa cellule pendant sa garde à vue.





Envoyé en prison depuis le 29 juin 2022, par le juge d’instruction du deuxième cabinet du TGI de Dakar, et incarcéré à la Maison d’Arrêt de Rebeuss sous écrou n° 512/22, Pape Mamadou Seck va commettre une évasion. En effet, il a été transféré sur avis médical à la Maison d'Arrêt et de Correction (MAC) du Pavillon Spécial de l'hôpital Le Dantec depuis le 1er juillet pour le traitement d'une pathologie sévère. La Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) d’informer, lors d’un point de presse, qu’ il en aurait profité pour prendre la poudre d’escampette dans la nuit du samedi 09 au dimanche 10 juillet





«La Force spéciale? Ce sont des histoires qu’on crée. Ce que je voudrais recommander aux autorités, c’est de ne pas jouer avec ces choses parce que c’est trop sérieux. Il faut qu’il donne la bonne information », avait déclaré Aïda Mbodji de la coalition YAW. De son côté, le président de l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (ASRED) avait demandé «la collaboration de tous pour que le détenu précité puisse être appréhendé, dans les plus brefs délais, afin de lui procurer le suivi médical nécessaire avant que l’irréparable ne se produise». « L’évasion est un incident regrettable en milieu carcéral mais qui arrive souvent. Et sur ce point, nous demandons que la lumière soit apportée sur les circonstances et que les responsabilités soient situées avec toute la rigueur que cela requiert », soulignait Ibrahima Sall.





Ce n’est qu’après 15 jours de cavale que Pape Mamadou Seck est finalement arrêté. C’était le dimanche 24 juillet, à Touba, précisément à Darou Karim. Le fugitif avait rejoint la ville religieuse à bord d’une moto T-MAX. Il a été interpellé en même temps que sa petite-amie par les forces de l’ordre alors qu’ils prenaient leur petit-déjeuner. Ceci, avant d’être conduits à Dakar sous bonne escorte.