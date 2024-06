«Il m’a demandé de jouer avec son sexe» : la répugnante histoire du maçon et des deux garçons mineurs

Un maçon nommé B. Dieng risque 10 ans de prison ferme. Il s’agit de la sentence requise contre ce dernier par le procureur au terme des débats de son procès devant la chambre criminelle de Dakar. L’affaire est mise en délibéré pour le 20 juin.



B. Dieng est poursuivi pour pédophilie. Il est accusé d’avoir poussé C. Mbengue, un garçon de 11 ans, à lui faire des attouchements. «Il m’a entraîné à l’étage avant de me demander de jouer avec son sexe jusqu’à ce qu’il éjacule. Après, il a menacé de me tuer si je le dénonce», a déclaré à la barre la victime présumée.



D’après L’Observateur, qui a assisté à l’audience, l’affaire remonte à 2021 quand le père de C. Mbengue a engagé B. Dieng pour accomplir les finitions du deuxième étage de sa maison. Le contrat a duré un mois 15 jours durant lesquels le maçon passait ses journées chez les Mbengue et y restait parfois jusque tard dans la nuit.



Mais au lieu de se limiter à boucler son chantier, Dieng essayait en même temps de satisfaire sa libido avec le fils de son client. Pris de peur, ce dernier s'est toujours gardé de se confier jusqu’à ce que le maçon soit démasqué par son grand-frère, S. Mbengue, 13 ans à l’époque des faits.



En proposant à ce dernier de lui caresser le sexe, B. Dieng se jetait dans la gueule du loup. «Contrairement à son jeune frère, S. Mbengue s’est confié à sa mère. Ce qui a donné à son petit frère le courage de conter sa mésaventure, rapporte L’Observateur. Le père, mis au parfum, a saisi la justice d’une plainte. Le maçon a été ainsi arrêté puis placé sous mandat de dépôt.»



Face au juge, B. Dieng a balayé les accusations des deux garçons, jurant que cette histoire est une invention de la tante des victimes présumées. «Elle me devait 75 000 francs CFA, mais refusait de me les rembourser, prétextant que je devais d’abord finir le chantier. On a eu une altercation et elle m’a menacé. Le lendemain, je suis venu travailler comme à l’accoutumée et, quelques minutes après, les éléments de la police se sont présentés à moi et m’ont embarqué.»



Le maçon sera fixé sur son sort le 20 juin.