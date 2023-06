« ILS NE VIVENT PLUS » : Me Patrick Kabou sur la situation d’Ousmane Sonko et de ses proches

Silencieux depuis le début de ces affrontements, le leader du Pastef vit actuellement des jours difficiles dans sa résidence située à la cité Keur Gorgui. L'un de ses avocats, Patrick Kabou, a lancé une alerte sur Twitter.





« Monsieur Ousmane Sonko et sa famille ont un besoin urgent de se ravitailler en nourriture et en eau, de prendre un peu l'air, de communiquer et de recevoir leurs proches. ILS NE PEUVENT PLUS VIVRE », indique-t-il.