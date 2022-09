«J’ai couché avec lui par amour» : la fille de 16 ans dément sa mère et protège son copain

Fatou Bintou Diouf est une adolescente de 16 ans qui n'a pas froid aux yeux. Elle vient de donner à son copain, Youssouph Gaye, une belle preuve d’amour.



Ce dernier était attrait hier, mardi, à la barre du tribunal des flagrants délits pour détournement et corruption de mineure. Invitée à témoigner à la barre, la victime présumée a démenti sa mère, qui a déposé plainte contre le mis en cause.



D’après Les Echos, l’adolescente a pris la défense de l’accusé d’un ton calme et ferme. «Il ne m’a pas contrainte ni corrompue à coucher avec lui, a-t-elle lancé au juge. J’ai fait tout ça par amour. Il ne m’a jamais forcée ni offert des cadeaux.»



A la suite de cette déclaration, la mère de la victime s’est désistée. Malgré tout, Youssouph Gaye sera reconnu coupable de détournement de mineure et condamné à trois mois avec sursis. Il a été en revanche relaxé du chef de corruption de mineure.