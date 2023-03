« J’ai vu une fillette de 2 ans se noyer devant sa mère » : le témoignage glaçant d’un migrant Sénégalais

Chaque année, des milliers de migrants débarquent en Europe, notamment en Italie. Ils n’arrivent pas tous sains et saufs. Certains meurent dans l’océan quand leur bateau chavire, comme ce fut le cas début mars à Crotone en Calabre ( ville du Sud-ouest de l’Italie). Plus d’une soixantaine de personnes ont perdu la vie. Ablaye Fall a aussi connu pareil drame quand son bateau est « tombé en panne » au large de Lampedusa, il y a quelques années.





Ce Sénégalais raconte au site italien Corriere della Sera l’horreur qu’il a vécu. « Mon bateau est tombé en panne, nous étions 130 personnes, seules 62 ont survécu. J’ai vu une fillette de 2 ans se noyer devant sa mère, je l’ai vue juste devant mes yeux » raconte Ablaye au Corriere della Sera. Il dit avoir également perdu un compatriote. « J’ai vu un de mes compatriotes disparaître dans la mer, avant de mourir, il m’avait laissé les numéros de téléphone de sa mère et de son père pour les prévenir en cas de décès » a-t-il déclaré. Ablaye Fall dit avoir quitté le Sénégal à cause de la pauvreté, un avenir incertain et des parents malades.





« Parfois je n’arrive pas à dormir »