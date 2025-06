« Je me suis senti chez moi » : Blé Goudé raconte sa Tabaski au Sénégal

Dans un entretien accordé à L’Observateur en marge de sa visite à Dakar, Charles Blé Goudé est revenu sur son séjour au Sénégal, marqué par sa célébration de la Tabaski à Cambérène.





« J’ai aimé le climat de Dakar et sa population. C’est une capitale qui fait la fierté de l’Afrique, et je me suis senti chez moi. »





L’ancien ministre ivoirien et président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep) a profité de son passage à Dakar pour vivre la Tabaski au sein d’une famille sénégalaise.





« Au-delà de tout ce que j’ai vu en termes de construction et de développement, c’est l’esprit d’accueil des Sénégalais que je voudrais saluer. L’Afrique est une et indivisible. », a-t-il apprécié.





Un message d’espoir pour la jeunesse africaine

L'interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias a tenu à saluer la nouvelle gouvernance sénégalaise incarnée par le duo Diomaye Faye - Ousmane Sonko.





« Les dirigeants actuels du Sénégal sont un espoir pour la jeunesse africaine. L’échec du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko serait celui de toute la jeunesse. »





« On a l’occasion de montrer qu’on peut être jeune et bien gérer un État. »