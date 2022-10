« Justice climatique » : Khady Camara mobilise les femmes et jeunes filles du Sénégal à Dakar

La promotrice des vacances vertes au Sénégal signale qu’au moment où il sera question, dans quelques jours, de trouver des mécanismes de financement sur les pertes et dommages lors de la COP 27, « la crise (alimentaire) ou la pandémie de la faim se prépare en Afrique, et se présente sous une autre forme plus insidieuse : celle d’une accentuation des inégalités et d’une paupérisation des producteurs et productrices, avec des conséquences à long terme très préoccupantes sur leur accès à l’alimentation ». Et pendant ce temps, ajoute-t-elle, « les phénomènes extrêmes anéantissent des vies et des terres cultivées, agissant comme un multiplicateur de misère pour nos communautés qui luttent pour survivre ».





A travers cette marche, les femmes sénégalaises et africaines ont compris que l’espoir, c’est l’action. « Il est non seulement nécessaire, mais impératif de revoir nos modes de production et de consommation. Une évidence pour s’engager résolument dans la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre mais aussi dans la protection de nos ressources et de nos écosystèmes », préconise Khady Camara.





A ce titre, pour les intérêts écologiques des femmes de l’Afrique et du Sénégal et pour relever la transition écologique au rang de priorité nationale, la présidente des vacances vertes a promis de faire une grande et importante déclaration. Khady Camara a donné rendez-vous aux uns et aux autres après la COP 27 qui est prévue du 6 au 18 novembre 2022 en Egypte. Il s’agira d’une déclaration de candidature à l’élection présidentielle de 2024 ? L’avenir nous édifiera !