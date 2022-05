«Khar rek moma dessé…» : le dernier SMS du tueur de Kiné Gaye à son épouse

Khassim Bâ a avoué avoir tué, vendredi vers 18 heures, sa collègue Kiné Gaye, qui gérait un point de transferts d’argent situé à Pikine Rue 10. Libération informe dans son édition de ce vendredi, que quelques heures avant de passer à l’acte, il a envoyé un SMS à son épouse pour la rassurer.



D’après le tueur présumé, cette dernière, qui voulait un baptême digne de ce nom pour leur fille née moins d’une semaine plus tôt, lui mettait la pression. D’après certains témoignages, la dame aurait même menacé de quitter son mari s’il ne trouvait pas l’argent nécessaire pour satisfaire ses attentes.



C’est ainsi que le jour des faits, peu avant de commettre le crime, Khassim Bâ envoie à son épouse un message repris in extenso dans Libération : «Rassure toi tt tes ok maintenant Khar rek moma dessé je viens d’avoir la somme avec moi tkt op pr moi entt cas.»



Moins de deux heures après, Khassim Ba pénètre dans le multiservices tenu par Kiné Gaye et lui plante, d'après les enquêteurs, 37 coups de couteau.