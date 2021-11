«Kuñu violé yaw la neex»: Thierno Bocoum condamne les propos "ignobles" d’Aminata Badiane

L'affaire de la Miss Sénégal 2020, Fatima Dione, qui serait victime de viol suivi de grossesse, semble prendre une nouvelle tournure.





En effet, la réaction d'Aminata Badiane, présidente du comité Miss Sénégal, suite aux accusations de la mère de la jeune Fatickoise a suscité l'ire de plus d'un, notamment sur les réseaux sociaux: « Kuñu violé yaw la neex ».