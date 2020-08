«L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique entame une série de visites techniques des pôles touristiques »

La directive du Chef de l’Etat d’impliquer l’Aménagement du Territoire, la Culture et l’Artisanat en vue d’actualiser la stratégie de promotion de la Destination Sénégal dans ce contexte pandémique, a catalysé les ambitions de tous les acteurs du pôle touristique des îles du Saloum.Ainsi, ils s’engagent aux côtés du ministère et de l’ASPT, à structurer au mieux les potentialités, richesses et offres touristiques du Sénégal, et à les rendre accessibles aux clientèles sénégalaises.Après une première étape à Palmarin et Ndangane, le Directeur Général de l’ASPT accompagné du Service Régional du Tourisme et du Maire de la Commune de Fimela, a rencontré les acteurs des Syndicats d’Initiatives Touristiques du Sine Saloum et les antennes locales au cours d’un atelier de travail et d’échanges sur l’initiative TAAMU SENEGAL, fer de lance du Tourisme Local et sur la stratégie de promotion touristique de la Destination Sénégal.Les préoccupations des professionnels de la localité ont tourné pour l’essentiel sur la nécessité de renforcer les actions de l’ASPT en matière de Communication et de Marketing Territorial mais aussi le déploiement de mesures de sécurité à travers la Police Touristique.La préservation de l'environnement et le reboisement de la Mangrove, l’électrification et les réseaux d’adduction d’eau insuffisants, l’absence de connectivité sont des questions qui ont été aussi relevé au cours des interventions des opérateurs touristiques dans la zone.Un meilleur ciblage et une diversification des marchés émetteurs constituent aussi le talon d’Achille de la promotion touristique selon les acteurs de Palmarin et de Ndangane. Une synergie d’actions renforcée entre l’ASPT et les acteurs devrait permettre à court terme d’aligner la Destination. Sénégal aux meilleurs standards en matière de promotion de destination touristique.L’urgence d’instaurer un guichet unique pour harmoniser la politique de tarification des produits des excursionnistes a été soulevée. Des solutions seront proposées très prochainement sous la supervision de l’ASPT pour rendre plus accessibles, les séjours des touristes avec un rapport qualité/prix plus avantageux.Dans une ambiance où le respect strict des gestes barrières est de mise, le Guide des Bonnes Pratiques Sécurité et Hygiène Sanitaire élaboré par l’ASPT pour les professionnels locaux et internationaux a été également passé en revue en guise de gage d’une destination «sûre» et «Safe».A terme, les rencontres avec les acteurs des îles du Saloum qui se poursuivent jusqu’au mardi 25 août vont permettre d'améliorer et d’adapter la promotion de cette destination unique qu’est le Delta du Saloum, autour d’un mémorandum destiné aux pouvoirs publics.Imaginez des multitudes d'îles dans une ambiance de zenitude, de nature, de chants d’oiseaux dans le clapotis des vagues...Un spectacle déroutant et une merveille floristique vous transporteront dans un univers inédit constitué d’expérience éco-tourisme à l’état pur dans des hotels écolodges. Des réceptifs d’une architecture qui combine magie de la nature et inspiration vont accueillent dans le respect du protocole sanitaire et du guide des bonnes pratiques sanitaires.Soyez Jocker d’une calèche et traversez le cœur des palmiers, des cocotiers, avant absolument d’embarquer au bord d’une pirogue et faire un selfie sur un fleuve de paysages sauvages magnifiés en patrimoine de classe mondiale.Symphoniser avec la nature, sous la pluie de l’été avec les flots d’un fleuve qui titillent la jalousie de l’océan par sa verdure, marcher pieds nus, sur les berges naturelles, des plages de sables doux et fins qui vont vous promener jusque devant un Coucher de Soleil qui vous captive tout le mystère de la vie.Passez la nuit dans une case accrochée sur un baobab ou une chambre jonchant sur un cailcedrat. Retrouvez la tranquillité dans une case suspendue sur le fleuve.Des hébergements qui allient des standings de luxe, d’écologie et de modernisme avec toutes les commodités vous illuminent votre séjour dans les îles du Saloum.Les îles du Saloum sont à une heure de Dakar, mais ces paysages sont à des années lumières de beauté. Ses expériences de voyages sont innombrables.Des découvertes sorties de l’ordinaire, des histoires passionnantes, une culture enrichissante.La mise en valeur des offres de service et de produits touristiques à travers une promotion pôle adossée sur une vision marketing territorial et impliquant toute la chaine de valeur constitue le principal objectif de cette visite technique de l’ASPT.Cette démarche entre en parfait sillage avec la directive du Chef de l’Etat d’impliquer l’Aménagement du Territoire, la Culture et l’Artisanat dans l’actualisation de la stratégie de promotion de la Destination Sénégal.Les rencontres avec les acteurs des îles du Saloum qui se poursuivent jusqu’au mardi 25 août vont permettre d’améliorer et d’adapter la promotion de cette destination unique.Département Communication ASPT