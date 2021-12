« L’État doit suspendre tous les passeports diplomatiques », Boubacar Sèye

L’Ong Horizon sans Frontières (HSF), par la voix de son président Boubacar Sèye, a tenu une conférence de presse ce vendredi 17 décembre.





Selon Boubacar Sèye, 25 Sénégalais seraient morts dans des circonstances « troubles » en 2021. Cette rencontre a été l’occasion pour le président de HSF de revenir sur une actualité qui a fait grand bruit en 2021 : les passeports diplomatiques. Face à la gravité du problème, Boubacar Sèye propose à l’Etat une mesure drastique : « pour régler ce problème le plus rapidement possible, l’Etat du Sénégal devrait sortir un communiqué annonçant la suspension à titre provisoire tous les passeports diplomatiques dans le but de faciliter l’enquête en cours. Toutefois, une dérogation serait accordée pour les passeports de service ».





Par ailleurs, Boubacar Sèye plaide pour l’ouverture d’une enquête libre et impartiale. Selon lui, la réputation du Sénégal à l’international est engagée. « La mission d’un passeport diplomatique est d’assurer la fluidité des actions de l’Etat dans les relations internationales. Cette affaire pourrait même avoir des effets néfastes sur la migration régulière car d’honnêtes Sénégalais pourraient avoir des problèmes dans des pays européens. Et par-dessus tout, le Sénégal occupe une place importante sur l’échiquier mondial, il ne faudrait pas qu’il renonce à sa grandeur », conseille Boubacar Sèye.