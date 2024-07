«L’État et la BAD nous font vivre un calvaire» : le cri du cœur de plus de 600 «impactés» du TER

Dans des propos rapportés par L’AS, la présidente des femmes du département de Dakar «impactées» par le TER affirme que plus de 600 ménages obligés de déménager du tracé de l’infrastructure, n’ont pas été recasés au site de Lac Rose, comme prévu. «Depuis 2017, pointe Fatou Dionne dans le journal, l’État du Sénégal et la Banque africaine de développement (BAD) nous font vivre un véritable calvaire. […] On constate qu’il y a une discrimination [au détriment] du département de Dakar dans tout le processus d’indemnisation des ‘impactés'.»



Se voulant plus précise, la dame poursuit : «Le plus grave, l’État a donné aux ‘impactés' un site à Lac Rose, malheureusement ils ont exclu le département de Dakar.»



Conséquence : plus de 400 femmes, sur les 600 ménages concernés, auraient plongé dans la précarité. «On n'arrive pas à subvenir à nos besoins et on ne peut plus payer la scolarité de nos enfants à cause de la location. […] On ne nous a pas bien indemnisés, dénonce Fatou Dionne. Les autorités n’ont pas respecté les barèmes du plan d’actions. Dans le département de Dakar, on a vu aucun acte de conciliation ou procès-verbal de conciliation. Aussi, on a vu à Dakar des pères de famille indemnisés à hauteur de 25 000 francs CFA.»



La présidente des femmes de Dakar «impactées» par le TER invite les nouvelles autorités à «prendre en charge le dossier pour régler définitivement ce problème auquel [elles sont] confrontées depuis 2017».