«La domestique et le patron» (2/3) : «Quand j’ai épousé Codou, ma première femme a déclaré qu’elle m’a marabouté»

Dans son édition de ce mercredi, L’Observateur a consacré un reportage aux relations entre les employées de maison et leurs patrons (hommes). Voici le deuxième des trois témoignages recueillis par le journal. Il s’agit de celui de l’ex-patron de Codou Diop, un enseignant à la retraite devenu son époux.



«Ma première femme travaillait dans une structure sanitaire. Elle n’avait jamais de temps pour moi. Notre domestique s’occupait de tout à la maison. C’est elle qui préparait les repas, me donnait à manger et faisait le linge. Naturellement, je suis tombé amoureux d’elle.



«Après qu’elle a contracté une grossesse dont je suis l’auteur, ses parents m’ont proposé de l’épouser. J’étais réticient au début, mais j’ai fini par découvrir que c’était la femme de ma vie. Elles avaient de très bonnes qualités.



«Ma première femme qui ne supportait pas cette relation soutenait que j’ai été marabouté. Je lui ai rétorqué que si je pouvais retrouver le marabout, je l’aurais récompensé et lui aurait demandé de m’envoûter davantage.»