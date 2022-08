«La domestique et le patron» (3/3) : Fatoumata, violée par un célèbre DG et condamnée à 10 ans de prison

Dans son édition de ce mercredi, L’Observateur s’est penché sur les relations entre les employées de maison et patrons (hommes). Voici le troisième et dernier témoignage recueilli par le journal. Il s’agit de celui de Fatoumata Ndao, 34 ans dont 10 dans une Maison d’arrêt et correction.



«J’avais 24 ans et je travaillais comme femme de ménage chez un célèbre homme politique et directeur général d’une société. Durant les trois ans que j’ai passé chez lui, son épouse, qui est une amie intime de ma tante, m’a toujours considérée comme sa propre fille. Je vivis chez le couple et ne rentrais que les weekend.









«Un jour de l’année 2013, alors que ma patronne et ses enfants s’étaient rendus au site touristique de Dindefelo à Kédougou, je suis resté seule avec son mari à a maison. Alors qu’il n’avait pas l’habitude de passer ses journées à la maison, quand sa femme et ses enfants étient à la maison, ce jour-là, à ma grande surprise, mon patron toque à la porte de ma chambre aux environs de 14 heures. Il me propose d’entretenir des rapports sexuels avec lui. Je bondis de mon lit et lui fais part de mon refus catégorique. Il n’a pas apprécié. Puisqu'il avait pris le soin de verrouiller les portes d’accès de la maison avant de s’introduire dans ma chambre, il m’a violentée et violée.



«Je n’oublierai jamais cette sombre et douloureuse partie de ma vie. De ce viol, j’ai contracté une grossesse. Mon patron me demande alors de me débarrasser de cette grossesse. Il disait qu’il était hors de question que son épouse et les Sénégalais découvrent qu’il a mise enceinte sa femme de ménage. En dépit des nombreuses interpellations de mes proches et de ma patronne, pendant les neuf mois de ma grossesse, je n’ai pu leur dévoiler l’auteur de ma grossesse. Je n’avais qu’une seule envie : me suicider.