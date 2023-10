« Le devoir avant le droit » : Alioune Sarr partage ses expériences et dévoile ses ambitions pour le Sénégal

« Le devoir avant le droit ». Tel est le titre du livre de Alioune Sarr, leader de la Convergence pour une Alternance Progressiste (CAP24). La séance de dédicace a enregistré la présence d'éminentes personnalités politiques et religieuses. L’ouvrage est une déclinaison de sa vision pour le Sénégal. Le développement de ce beau pays exige une rupture, un changement de paradigme avec un passage au carrefour de l’industrialisation.





'' J’ai voulu partager avec nos compatriotes et avec notre jeunesse en particulier, ma conviction que nous avons en nous et sous nos pieds des ressources exceptionnelles, et que nous n’avons à envier à aucun peuple, aucune nation, aucun continent », a souligné Alioune Sarr. Il a un regard optimiste sur le berceau de l’humanité. L’avenir de l’humanité, se joue en Afrique, peut-on tenter de résumer certains passages.





« L’Afrique n’est pas que la terre de toutes les possibilités. Mais elle est la terre de l’avenir, celle des futures transformations agro-industrielles, technologiques entre autres », a déclaré le Maire de Notto Diobass.





L’édile rappelle la primauté du devoir sur la jouissance des droits d’un citoyen. Il fait partie de ceux qui croient qu’il est impérieux de s'acquitter de ses devoirs avant d’exiger ses droits.





''Les devoirs sont des obligations. Les droits sont des libertés. Les droits ne peuvent pas exister sans les devoirs. Les deux concepts sont indissociables à l'image de deux extrémités d'une corde. Et avant de revendiquer son droit, il faut se demander si on a accompli d'abord son devoir », rapporte l'auteur.





Au passage, il invite les jeunes à croire en eux, à s’inspirer de son parcours et être surtout endurants car le chemin qui mène vers la réussite peut être pavé d’embûches.





'' A la jeunesse de mon cher pays, le Sénégal, je dis ceci : qu’en découvrant mon histoire à travers ce livre, vous avez pu vous rendre compte que dans la vie, rien n'est facile, rien n’est donné d’avance. Mais que tout est possible lorsque nous sommes armés de nos valeurs héritées de notre éducation, si nous avons les compétences nécessaires avec une grande ambition pour notre pays. Si on n'abandonne pas, si on ne se décourage pas et qu'on croit en soi, le succès est au bout de vos efforts », a conseillé le Maire de Notto Diobass.





