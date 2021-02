« LE FONDS POUR L’HABITAT SOCIAL MOBILISE CFA 50 MILLIARDS AUPRÈS DE LA BIS POUR LANCER LE PROGRAMME DES 100.000 LOGEMENTS »

La Banque Islamique du Sénégal (BIS) et le Fonds pour l’Habitat Social (FHS) ont signé, ce Mercredi 03 Février 2021, au Siège Social de la BIS sis aux Almadies, une convention de financement d’un montant de FCFA 50 milliards. L’enveloppe est destinée au projet des 100 000 logements sociaux de l’Etat du Sénégal.





« Cet important financement permettra au Gouvernement : de prendre en charge les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) sur les sites devant accueillir les premiers logements sociaux au profit de la Société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine (SAFRU) ; de permettre l’accès des acquéreurs au financement bancaire à travers la mise en place de garanties suivant les critères d’éligibilité et enfin de bonifier les taux d’intérêt liés à ces prêts immobiliers », souligne Monsieur Ousmane Wade, l’Administrateur du FHS, en marge de la signature de la convention.





Après avoir remercié la BIS d’avoir cru à ce projet dès le début, il note que « cette convention de financement va désormais permettre, comme le souhaite le Chef de l’Etat du Sénégal son Excellence Monsieur Macky SALL, de faciliter l’accès à un toit aux Sénégalais à revenus irréguliers ou modestes, mettant ainsi en œuvre la nouvelle vision de l’Etat en matière d’habitat ».





Pour sa part, le Directeur Général de la BIS, Monsieur Mouhamadou Madana Kane, indique que « l’accompagnement du FHS dans le cadre de la mise en œuvre du programme des 100 000 logements n’est que l’expression manifeste de la vocation sociale de la finance Islamique, une finance qui cherche à créer de l’impact auprès des populations ».