« Le Trafic de passeports remet au goût du jour la crise migratoire » (HSF)

Boubacar Seye, Ong Horizon sans frontières sur la crise migratoire

La situation est grave pour les Sénégalais vivant à l’étranger et encore plus pour ceux qui font l'objet de fouilles intenses pendant leur voyage simplement parce que, des députés qui étaient censés donner le bon exemple, se donnent en spectacle dans un trafic de passeports diplomatiques. L’avis est de Boubacar Sèye de Horizon sans frontières intervenu sur les ondes de Walfadjri.