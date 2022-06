« Maad » ou Saba Senegalensis : La nutritionniste Mame Awa Dieng loue les bienfaits de ce fruit

Consommer le « Maad » ou Saba Senegalensis de son nom scientifique est devenue une habitude chez les femmes enceintes. Certains diront même que c’est à la mode. Ces femmes sont souvent animées par certaines envies qui les poussent à vouloir manger quelque chose d’épicé. Ce fruit très nombreux dans le sud du Sénégal est-il bon pour la santé de ces femmes enceintes ou pour leur fœtus ? Quelles sont ses composantes, ses bienfaits et ses conséquences ?





Dans cet entretien avec Seneweb, Mame Awa Dieng, diététicienne-nutrionniste, à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye indique que ce fruit très apprécié au Sénégal contient beaucoup de vertus. Par rapport à ses composantes, elle informe que c’est un aliment qui est très riche en vitamines et minéraux. Parmi ces vitamines là, elle cite la vitamine C et les vitamines du groupe B (b1, b2, b3 et b6) qui participent aussi à la production d’énergie dans l’organisme. En plus de cet aspect, le Saba Sengalensis est considéré comme un antioxydant qui permet de lutter contre certaines maladies telles que les cancers et contre les infections bactériennes et virales.







Tout ce qui peut être présenté comme danger dans la consommation de ce fruit, c’est l’utilisation abusive du sucre, du sel et du piment, a-t-elle mise en garde. D’après la nutritionniste, « ses quantités doivent être modérées pour éviter certaines maladies chroniques comme l’hypertension artérielle, le diabète et le surpoids. Parce que ce sont ces condiments là qui favorise ses maladies. A part cela, c’est un fruit très riche en vitamines et sel minéraux. Donc, c’est un fruit très bénéfique pour la santé, il faut juste modérer les quantités de sel et de sucre», ajoute- t-elle.