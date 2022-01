« Mauvaises conditions de travail» décriées : Guy Marius Sagna porte le combat des ASP

Les travailleurs de l’Agence d'assistance à la Sécurité et de Proximité (ASP), qui réclament un meilleur traitement, ne seront pas seuls dans le combat qu’ils ont entamé depuis quelques jours pour atteindre leur objectif. L’activiste Guy Marius Sagna a décidé de porter leur combat. Il l’a fait savoir, ce vendredi 7 janvier, lors de la conférence de presse organisée par les ASP au siège du mouvement FRAPP.





Le coordonnateur dudit mouvement compte, ainsi, apporter son soutien aux ASP. «Les travailleurs de l’Agence de la sécurité de proximité, sont venus, au siège FRAPP il y a un an de cela, pour les mêmes revendications. On a eu à discuter avec eux. Certes, c’est eux qui devaient prendre en charge leurs préoccupations, mais avec le travail remarquable qu’effectuent les ASP, c’est de notre devoir en tant que FRAPP de s’y mêler », a fait savoir Guy Marius Sagna.





L’activiste d’affirmer: « On avait fait appel à la médiation afin d’éviter les débordements. Nous avons sollicité le Président de la République, le père de la Nation, de venir au chevet de ses agents, car ils (les Asp) méritent de meilleures conditions de travail. Il y a 6 000 ASP dans tout le territoire sénégalais. Nous devons nous départir de la facilité. Tous les ASP du pays doivent se mobiliser pour un intérêt général ».





Cependant, Guy Marius Sagna salue le courage des initiateurs de ce mouvement d’humeur : «Ce combat prouve qu’ils sont plus que jamais déterminés à se battre pour avoir gain de cause. Ils auraient dû rester chez eux, mais ils ne l’ont pas fait. Et quand la vérité triomphera, ce sont tous les travailleurs qui vont en bénéficier», prédit-il.





A l’en croire, les agents veulent des primes, plus de pécules, avoir un statut assurant leur sécurité pour le respect de leurs droits.





Au finish, Guy Marius Sagna a lancé un appel à tous les citoyens sénégalais. Selon lui, ce combat n’est pas seulement celui des travailleurs de l’ASP mais de tout un peuple.