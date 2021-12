«Miss Sénégal est une manifestation privée» : Jamra apporte la réplique à Abdoulaye Diop

Jamra, par la voix de Mame Mactar Guèye, vient de réagir aux propos du ministre de la Culture et de la Communication. S’exprimant sur l’affaire Miss Sénégal, Abdoulaye Diop a tenu à préciser qu’il s’agit d’une manifestation privée.



«Nous ne sommes pas du tout d’accord», lit-on à l’entame du communiqué de l’ONG qui estime que «Miss Sénégal» et «Miss Diongoma», apparaissent plutôt comme des «viviers attractifs pour les réseaux de proxénétisme et prostitution de luxe».



«Cet événement festif n'a jamais été d'un apport positif quelconque à notre pays. Sinon à ternir l'image de notre patrimoine culturel, à chaque édition. À briser la carrière scolaire et universitaire des nombreuses jeunes filles. Et à les pervertir, surtout», renseigne le document.



Jamra informe aussi attendre la suite judiciaire qui sera donnée à cette affaire, suite au dépôt de 270 plaintes contre Amina Badiane et le comité d’organisation de Miss Sénégal.