«Nous avons côtoyé la mort» : confidences de pèlerins sénégalais

Plus de 1300 décès, c’est le bilan fourni par les autorités saoudiennes du Hajj 2024. De retour, des pèlerins sénégalais se confient à L’Observateur. Ils expliquent comment ils ont côtoyé la mort.





Abdou Aziz Diop : «Si je ne l'avais pas secouru, il serait mort»