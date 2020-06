« Nouvelles mesures » : Me Youm et Aly Ngouille Ndiaye face à la presse, demain jeudi

Le ministère de l'Intérieur et son collègue des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement feront face à la presse demain jeudi, pour faire le point sur l'assouplissement ou la levée des restrictions liées à l’état d’urgence. A nos confrères du quotidien Libération qui donne l'information, Oumar Youm annonce de nouvelles mesures et précise : « Pour la levée des restrictions au niveau des transports interurbains, ce n'est pas pour demain (jeudi : ndlr). Je peux au moins le confirmer ».