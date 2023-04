« Où sont passés les 38 millions ? », la question qui agite le Lycée d’enseignement général de Diourbel

Un détournement présumé de fonds secoue le Lycée d’enseignement général (Leg) de Diourbel. Au banc des accusés, l’administration est sommée de justifier des manquements relatifs à une gestion nébuleuse. Laquelle concerne, entre autres, d’après Bes Bi Le Jour, l’acquisition cette année de 2 risographes à 2,6 millions F CFA mais jusque là introuvables.



Autre incongruité : pour l’achat du bus, l’administration évoque une subvention de 405 mille F CFA. Ce, au moment où le chauffeur se demande « de quel bus on parle ? ». Parce que justifie-t-il, repris par le journal du Groupe Emedia Invest, « le bus est en panne depuis 2 ans. Il est immobilisé et il ne fonctionne plus. »



Sur un effectif de 2981 élèves, un excédent de 585 blouses a été notée sur la commande passée par l’administration du Lycée.



Saliou Faye, président du collectif national des gouvernements scolaires du Sénégal, est dans tous ses états. « L’année dernière, l’administration a dit avoir dépensé 200 mille F CFA pour l’encadrement des élèves pour le Concours général, fulmine l’élève en classe de Terminale (TS2D), dans les colonnes du journal. Nous n’avons pas été encadrés. On se demande où sont passés les 38 millions. »



Lui et ses camarades exigent la lumière. « Nous ne pouvons pas accepter des injustices. Nous avons fait des constats flagrants et on se demande où est passé notre argent », embraie Aïcha Ndiaye, élève en Première S2D et présidente du gouvernement scolaire de Diourbel.



« Nous sommes près de 3000 élèves et nous remettons lors des inscriptions 10 mille chacun. Ce qui fait 30 millions en plus du reliquat d’un million de l’année dernière et les 7 millions que l’Etat a remis. Le total fait 38 millions », estime-t-elle.